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وزيرة جزائرية: الحرب الإسرائيلية في غزة تستهدف المرأة والأطفال

الأربعاء 13 مارس 2024 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة جزائرية: الحرب الإسرائيلية في غزة تستهدف المرأة والأطفال



نيويورك/سما/

اعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، كوثر كريكو، الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة حربا ضد المرأة والأطفال الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول دور المرأة والشباب في منع الصراعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمعات ولها دور في تشجيع الحوار.

ولفتت إلى أن النساء يفضلن الحل السلمي للنزاعات، لكن لا يتم منحهن صوتا في آليات صنع القرار، مشددة على ضرورة أن تأخذ المرأة مكانها الصحيح على طاولة السلام.

وأوضحت أنه لا يمكن تناول قضية المرأة دون التطرق إلى آلام الشعب الفلسطيني، مضيفة أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لآلة الموت والدمار على يد قوة الاحتلال".

وأكدت على أن النساء الأكثر معاناة من غيرهم، ولا توجد كلمات لوصف هذا المعاناة.

وأضافت إنها "حرب ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، ويجب على أولئك الذين يدافعون عن حقوق المرأة ألا يظلوا صامتين ويقولوا أوقفوا آلة القتل الهمجية"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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