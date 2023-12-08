قائد "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوي في 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

قال قائد "الفرقة 98" في الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء "إننا نطأطئ رؤوسنا لفشلنا المدوي في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.

وصرح قائد الفرقة "لقد تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر، على عكس وزير الدفاع والعديد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي".

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تصريحات قائد الفرقة 98 لم يوافق عليها قادته وسيستدعى للتوضيح.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نتنياهو أبلغ مسبقا ببيان قائد الفرقة 98 ورئيس الأركان سيناقشه في انتقاداته للسياسيين.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير الداخلية الإسرائيلي قوله: "أتقبل تصريحات قائد الفرقة 98 على محمل الجد وعلينا مواجهة الانقسامات."



وفي السياق علق معارضو نتنياهو بالونا ضخما على شارع عام يحمل صورته.

وكتب المعارضون على اللافتة "أنت المسؤول.. أنت المتهم عن أحداث السابع من أكتوبر".

ورفض رئيس الوزراء مرارا تحمل مسؤولية الفشل الأمني في 7 أكتوبر.

وكان نتنياهو قد ألقى بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر، علما أنه اعتذر فيما بعد عما نشره على حسابه في منصة "X".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.