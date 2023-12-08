حكومة غزة تدعو وسائل الإعلام الدولية لدخول القطاع وتغطية الأحداث

غزة/سما/

دعت حكومة قطاع غزة، وسائل الإعلام الدولية إلى دخول القطاع وتغطية الأحداث من الداخل.

وفي تصريح صحافي، عبر صفحة المكتب الإعلامي التابع لها دعت حكومة غزة عبر منصة تلغرام اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام الدولية لكسر حاجز المنع الإسرائيلي على دخول قطاع غزة” ونقل مجريات العدوان على الارض”.

وأدان التصريح “حالة الصمت على قرار الاحتلال بمنع دخول طواقم الصحافة الاجنبية إلى قطاع غزة للشهر السادس”.

وأشار إلى أن “منع الطواقم الصحافية هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن الاحتلال يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات”.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف الصحافيين الفلسطينيين وأنه “ارتقى منهم أكثر من 130 شهيدا”.

وأكد أن “بوابة معبر رفح قد تكون خيارا مواتيا لوسائل الإعلام والطواقم الصحافية لدخول قطاع غزة وتغطية العدوان”.