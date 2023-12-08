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نتنياهو: اجتياح رفح ضروري.. ودولة فلسطينية إنجاز لحماس

الأربعاء 13 مارس 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: اجتياح رفح ضروري.. ودولة فلسطينية إنجاز لحماس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن اجتياح منطقة رفح، الذي لجأ إليه نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني "ضروري" لتحقيق الأهداف الإسرائيلية للحرب المدمرة التي تنشها على قطاع غزة منذ 159 يوما، معتبرا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد سيعتبر إنجازا لحركة حماس".

جاء تصريحات نتنياهو خلال لقاء جمعه في وقت سابق اليوم، الأربعاء، برئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في مقر رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو. علما بأن هذا اللقاء هو الرابع الذي يعقد بين نتنياهو وروته منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر البيان الإسرائيلي أن " نتنياهو أكد أمام نظيره الهولندي على أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح يشكل خطوة ضرورية لتحقيق أهداف الحرب، وأن اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعتبر إنجازا لحماس"، وهي ذات الرسائل التي بات نتنياهو يركز عليها في تصريحات الأخيرة، وتلخص الخلافات مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

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