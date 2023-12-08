تقارير إسرائيلية عن تسلل كوماندوز بحري من غزة نحو "زيكيم"

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إسرائيلية الأربعاء، بتسلل قوات من الكوماندوز البحري نحو منطقة زيكيم العسكرية المحصنة على الساحل شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه جرى رصد غواصين فلسطينيين كانا يتوجهان من شواطئ القطاع نحو مستوطنات قريبة من قطاع غزة، قبل أن ينسحبا بعد إطلاق النار عليهما دون أن يصابا بأذى.

وذكرت القناة الـ13 أن قوات الاحتلال استنفرت عند الشواطئ الشمالية لغزة بعد رصد “مقاتلين بحريّين اثنين لحماس".



وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، هاجمت أكثر من مرة مواقع للاحتلال على الشريط الساحلي، شمال قطاع غزة، بواسطة مجموعات من الكوماندوز البحري. فيما كانت قوات الاحتلال تتكتم على خسائرها.

كان أبرز هذه الهجمات تلك التي ضربت موقع زيكيم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما هاجمت مجموعات من الكوماندوز التابعة للمقومة تحصينات ومواقع مراقبة تابعة للاحتلال، بالتزامن مع الهجوم الكبير الذي سمي بـ"طوفان