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مقررة أممية: "إسرائيل" تجتث شعبا من جذوره

الأربعاء 13 مارس 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: "إسرائيل" تجتث شعبا من جذوره



القدس المحتة/سما/

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل “تجتث شعبا من جذوره”.


جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” الأربعاء، تعليقا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.


وقال لازاريني في منشوره أمس إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.


وأشارت ألبانيز أن “هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية”.

وشارك لازاريني في منشوره رسما بيانيا تم إعداده بناء على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.


وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية في العالم بلغ 12193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12300 طفل.

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