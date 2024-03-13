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اليمن: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي

الأربعاء 13 مارس 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي



صنعاء/سما/

 أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، عن هجوم أمريكي بريطاني بـ3 غارات، استهدفت مطار الحديدة الدولي في المحافظة الساحلية غربي البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر على شريطها العاجل، أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي في محافظة الحديدة”.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا بهذا الشأن.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا محافظة الحديدة بـ13 غارة جوية، فيما شهدت المحافظة هدوء يوم أمس الثلاثاء.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

#اليمن #مطار الحديدة

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