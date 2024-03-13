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توبيخ ضابط إسرائيلي بعد تفجير جامعة في غزة "دون موافقة الجيش"

الأربعاء 13 مارس 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
توبيخ ضابط إسرائيلي بعد تفجير جامعة في غزة "دون موافقة الجيش"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم توبيخ قائد الفرقة 99، الجنرال باراك حيرام، رسميا بسبب قيامه بتفجير جامعة في قطاع غزة في وقت سابق من هذا العام دون الحصول على التصريح اللازم.

 

وقال الجيش ردا على استفسار إن قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، "حقق بدقة" في تفجير جامعة الإسراء في 17 يناير وعملية الموافقة على التفجير المتحكم فيه، وتم تقديم النتائج إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي.

وأضاف الجيش "كشف التحقيق أن حماس استخدمت المبنى ومحيطه لنشاط عسكري ضد قواتنا، لكن عملية تفجير المبنى تمت دون الموافقات المطلوبة".

وبحسب إذاعة الجيش، ادعى حيرام أن قواته شعرت بالخطر بسبب معلومات استخباراتية مفادها أن "حماس" لديها شبكة من الأنفاق تحت الجامعة، وكان يخشى أن يقوم نشطاء بنصب كمين لهم.

ولم يطلب حيرام الإذن من قائد المنطقة الجنوبية لتفجير المبنى، وهو أمر مطلوب من القادة العسكريين قبل تفجير المواقع الحساسة مثل الجامعات، وفقا للصحيفة.

وأكد الجيش أن فينكلمان وبخ قائد الفرقة بسبب الحادث. وحسب الإذاعة فإن فينكلمان قال لحيرام بعد التوبيخ "لو قدمت طلبا لتفجير الجامعة، لكنت سأوافق عليه".

وقد أثار حيرام الجدل أيضا بسبب حادث منفصل أمر فيه بإطلاق قذيفة دبابة على منزل في كيبوتس بئيري الجنوبي كان بداخله رهائن إسرائيليون أثناء هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما أدى على الأرجح إلى مقتل بعض الرهائن.

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