7 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح

رفح/سما/

استشهد 7 مواطنين الأربعاء، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومركبة مدنية في خربة العدس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين بالغارة الإسرائيلية على مركز الأونروا وسط رفح هم محمد عبد الحليم محمد أبو حسنة، عماد محمود خميس صيدم، حسني يوسف موسى أبو جزر، الرابع مجهول الهوية، لافتا إلى وصول عدد كبير من الإصابات إلى مستشفى النجار.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استدف سيارة مدنية بمنطقة خربة العدس وسط رفح جنوبي قطاع غزة.

وتكرر القوات الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين الذين يتجمعون بانتظار المساعدات الإنسانية، وكانت أمس استهدفت تجمعا قرب دوار الكويت في مدينة غزة، فيما لا زالت مجزرة شارع الرشيد تلقي بظلالها بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب قافلة مساعدات ما أدى إلى ا أكثر من مئة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

وفي وقت سابق، استشهد 15 مواطنا، بينهم امرأتان وسبعة أطفال، وأصيب العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال على حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.

وأعلنت علنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.