خطة لاستئناف طلبة غزة مسيرتهم التعليمية في جامعات الضفة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتابع مع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية تطبيق خطة الوزارة التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستئناف طلبة قطاع غزة مسيرتهم التعليمية في المؤسسات التعليمية بالمحافظات الشمالية.

وأفادت الوزارة أنَّه وبعد الاجتماع مع عدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية، وبعد موافقة معظم رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية وكليات المجتمع، ومديري الكليات التقنية في المحافظات الشمالية على خطة الوزارة بشأن استئناف مسيرة التعليم العالي في المحافظات الجنوبية وترحيبهم بها، فإن الوزارة تواصلت مع المؤسسات التعليمية في المحافظات الشمالية بشأن البدء باستقبال وتسجيل طلبة قطاع غزة حسب الأصول كطلبة زائرين في مؤسساتهم.

وأوضحت "التعليم العالي" أنه تم مراعاة عدد من الأسس لتسجيل طلبة قطاع غزة كطلبة زائرين في مؤسسات التعليم العالي بالمحافظات الشمالية، بحيث يُستثنى طلبة غزة مما ورد في "تعليمات الطالب الزائر" خاصةً البند رقم (5) الوارد في المادة رقم (4) من تعليمات رقم (107/ و ت ع) لعام 2023 المعمول بها، وذلك للتسهيل عليهم وقبولهم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية؛ وفقاً للمستوى التعليمي المُسجِّلين فيه، وحسب بياناتهم في المؤسسة الأم.

وأضافت الوزارة: "يكون التحاق طلبة قطاع غزة في مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية مجاناً، علماً أنَّ الوزارة تتواصل مع المانحين من أجل توفير الدعم المالي واللوجستي لتنفيذ خطتها، وأنَّه فيما يتعلق بالمساقات العملية والتطبيقية والسريرية، فسيتم العمل على إيجاد البدائل وفقاً للظروف الموضوعية والإمكانيات التي سيتم توفيرها، والعمل على الاستفادة من كافة البنى التحتية الموجودة في غزة".

وتابعت: "تعمل مؤسسات التعليم العالي في غزة على توفير كافة بيانات الطلبة وتزويد المؤسسات التعليمية في المحافظات الشمالية بها من خلال عمداء ومديري التسجيل، إضافةً لمراعاة وجود التفاوت في الخطط الدراسية المُعتمدة للبرنامج، لذلك يتم العمل على مراعاة تزويد الطلبة بالكفايات الرئيسة التي تجمع بين خطة الجامعة الأم وخطة الجامعة التي استضافت الطالب الزائر".



وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنَّ علامات الطالب تُرصد حسب نظام الجامعة التي درس فيها مساقاً/ فصلاً دراسياً، وتقوم الجامعة الأم باحتسابها وفقاً لنظامها، لافتةً إلى أنَّ مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية تُرسل قوائم أسماء الطلبة المُسجِّلين لديها من المحافظات الجنوبية إلى الوزارة في برنامج الطالب الزائر لاعتمادها، وتَقبَل مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية كشوف علامات الطلبة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية لطلبتهم الزائرين، والمُصدَّقة من وزارة "التعليم العالي".

وبيَّنت الوزارة أنّه يتم ترتيب أوضاع طلبة المحافظات الجنوبية الذين غادروا خارج الوطن للالتحاق بأية مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية أو غير فلسطينية، وذلك بناءً على موافقة مُسبقة من المؤسسة المُلتحق بها في غزة، وأنَّه في حال تعذر الوصول إلى بيانات الطلبة من خلال مديري أو عمداء التسجيل؛ فإنّه يتم الاستعاضة عن ذلك مؤقتاً بتعهد خطي من الطالب، وبحد أعلى فصلين دراسيين يتحمل فيه مسؤولية أية بيانات يُصرِّح بها للجامعة التي سيلتحق بها حول وضعه الأكاديمي.

ولفتت "التعليم العالي" إلى أنه في حال التحاق الطلبة في مؤسسات تعليم عالٍ غير فلسطينية- شريطة أن تكون مُعترف بها من قِبل الوزارة - فيتم تطبيق عدد من الأسس الواردة أعلاه بالخصوص.

يُشار إلى أنَّ الجامعات في المحافظات الشمالية بدأت بالإعلان تباعاً عن البدء باستقبال طلبة غزة وتسجيلهم وفق الأنظمة المعمول بها في هذه المؤسسات، وأصدرت الإرشادات اللازمة لتسهيل وصول الطلبة في مؤسسات المحافظات الجنوبية إلى البرامج، والتسجيل في المساقات المناسبة لهم.