صحيفة عبرية: أمريكا تستعد لأن يصبح وقف تمويل الاونروا دائمًا

واشنطن / سما /

تستعد الولايات المتحدة لأن يصبح وقف تمويل الأونروا دائمًا، وذلك على الرغم من رأي إدارة بايدن بأنه لا يمكن استبدال الوكالة الآن، نظرًا لعملهم الإنساني في قطاع غزة وفقا لصحيفة اسرائيل اليوم التي نقلت عن وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من اثنتي عشرة دولة، قد علقت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في يناير/كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتبر الولايات المتحدة هي المانح الرئيسي للأونروا، حيث تم تقديم أكثر من 4 مليارات دولار للأونروا على مر السنين.