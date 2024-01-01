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نقل 70 يتيماً والمعتنون بهم من رفح إلى "SOS" في بيت لحم

الأربعاء 13 مارس 2024 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل 70 يتيماً والمعتنون بهم من رفح إلى "SOS" في بيت لحم



غزة / سما /

 أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "أن وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية في رام الله، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الألمانية، ساعدت على نقل سبعين طفلاً يتيماً والمعتنين بهم من رفح إلى مؤسسة قرى الأطفال العالمية SOS في بيت لحم، بشكل مؤقت، حتى انتهاء الحرب الحالية، ويتم التمكن من إعادتهم إلى المؤسسة في مدينة رفح".

 

وأوضح مجدلاني خلال لقائه، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر أوفتشا، أن حكومة الاحتلال حاولت توظيف هذه الخطوة إيجابياً لصالحها، وتسويقها على البعد الإنساني الذي تفتقر إليه، في ظل قتلها الأطفال والمدنيين وتجويعهم وحرب الإبادة التي يمارسونها بحق شعبنا.

 

وأضاف، أنه لولا الضغط الألماني والضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لما وافقت على نقل هؤلاء الأيتام إلى الضفة الغربية، مطالباً الحكومة الألمانية بممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد أبناء شعبنا.

 

وعبر الوزير عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بوزير خارجيتها على الجهود المبذولة لإخراج هؤلاء الأطفال من حالة الخطر التي كانوا يتعرضون لها في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

#يتيم #احمد مجدلاني #رفح

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