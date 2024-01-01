بوتين: روسيا جاهزة للحرب النووية

موسكو / سما /

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك سيشكل تصعيدا كبيرا للصراع. وأضاف بوتين من جهة أخرى أن بلاده مستعدة من الناحية الفنية لحرب نووية.

وقال بوتين، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 إلى 17 آذار والتي من المرجح أنه سيفوز من خلالها بفترة رئاسية جديدة لست سنوات، إنه ليس "كل شيء يدفع باتجاه" سيناريو الحرب النووية وإنه لا يرى حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال بوتين لتلفزيون روسيا-1 ووكالة الإعلام الروسية ردا على سؤال عما إذا كانت البلاد مستعدة حقا لحرب نووية "من وجهة نظر عسكرية فنية نحن بالطبع مستعدون".

وذكر بوتين أن الولايات المتحدة تدرك أنها إذا نشرت قوات أمريكية على الأراضي الروسية أو في أوكرانيا فإن روسيا ستتعامل مع هذه الخطوة على أنها تدخل.

وأضاف: "في الولايات المتحدة يوجد ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي. ولذلك لا أعتقد أن كل شيء يدفع باتجاهها المواجهة النووية، لكننا مستعدون لذلك.