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الاحتلال اعتقل 7565 مواطنًا من الضفة منذ بدء الحرب على غزة

الأربعاء 13 مارس 2024 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل 7565 مواطنًا من الضفة منذ بدء الحرب على غزة



الضفة المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7565 مواطنًا من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ يوم أمس، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة من بلدة يطا جنوب الخليل، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وجنين، وطوباس.

#الاحتلال #غزة #الضفة المحتلة

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