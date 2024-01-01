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88 شهيدا خلال 24 ساعة و31272 منذ بداية الحرب

الأربعاء 13 مارس 2024 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
88 شهيدا خلال 24 ساعة و31272 منذ بداية الحرب



غزة / سما /

اكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيداً و 135 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الى ان عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 31272 شهيدا و73024 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واكدت ان 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 159 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#الحرب #الحرب على غزة

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