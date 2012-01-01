ضمن سياسة التدمير الممنهج.. هذا هو شكل مدينة حمد في خان يونس

خانيونس / سما /

ضمن سياسة الهدم والتدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العدوان قبل ستة أشهر، هدم الجنود مدينة حمد السكنية الراقية في خانيونس .

ومدينة حمد السكنية في خانيونس، قطاع غزة، تبرع ببنائها الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير قطر السابق، بعد زيارته التاريخية عام 2012 لقطاع غزة.

وعلى غرار ما فعلته اسرائيل من هدم ممنهج وتدمير في باقي محافظات القطاع، سوت مدينة حمد بالارض. في الأسبوع الماضي، انقض لواء جفعاتي على مدينة حمد. وبفعل التدمير ، هذا ما يبدو عليه الحي اليوم. بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

تدمير المدينة السكنية الراقية، جاء امتداد لسياسة الهدم وتغيير جغرافيا قطاع غزة من خلال قصف البيوت من الجو ومن البر وحرق المنازل التي تحصن فيها جنود الاحتلال منذ بداية الحرب.