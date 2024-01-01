أسرى سابقون من غزة ينقلون تفاصيل تعذيبهم

غزة / سما /

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معتقلين سابقين من غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وأثناء الاستجواب.

وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا دون توجيه اتهامات|، بعد 40 يوما من الاحتجاز.

كما قالت هبة غبن الأسيرة السابقة لدى إسرائيل "هددوني بالصعق بالكهرباء وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا"