بن غفير يدعو لمنحه جائزة: "ماحاش" يحقق مع الشرطي قاتل الطفل الحلحولي

القدس المحتلة / سما /

استدعى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") اليوم، الأربعاء، الشرطي الذي أطلق النار على الشهيد الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاما)، في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، أمس، للتحقيق معه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن الطفل الشهيد "أطلق مفرقعات بشكل مباشر وشكّل خطرا على أفراد الشرطة ولذلك جرى إطلاق النار عليه".

إلا أن سكان في مخيم شعفاط أكدوا أن المفرقعات لم تكن موجهة أبدا نحو أفراد الشرطة ولم تشكل أي خطر عليهم. وإثر ذلك، فتح "ماحاش" تحقيقا مع الشرطي القاتل وهو من وحدة حرس الحدود.

وأعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه يعتزم الحضور إلى مكاتب "ماحاش" أثناء التحقيق مع الشرطي القاتل، وزعم أنه "ينبغي أن يحصل هذا المقاتل على جائزة، وليس التحقيق معه في ماحاش".

وادعى بن غفير أن "أفراد الشرطة خاطروا بحياتهم مقابل عشرات المشاغبين العرب في شعفاط. وأنا أقدم التحية العسكرية للمقاتل الذي قتل المخرب الذي حاول إطلاق مفرقعات نحوه ونحو القوات، وهكذا بالضبط ينبغي العمل ضد مخربين، بحزم ودقة".

وأمس الثلاثاء، استشهد شاب وفتى بعد إصابتهما بجراح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما) وصل شهيدا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بعد إصابته برصاص الاحتلال في القلب، قرب بلدة الجيب

وأضافت الوزارة في بيانها أن الفتى عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاماً)، قد استشهد برصاص الاحتلال في ذات الحدث والمنطقة التي استشهد فيها خلايفة.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة بدو وحاجز "الجيب" العسكري.