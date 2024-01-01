لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

بيروت / سما /

أعلنت الخارجية اللبنانية، أنها ستقدم شكوى ضد اسرائيل في مجلس الأمن، وذلك لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، عن استشهاد شخص جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة جنوب لبنان.

وقالت الخارجية اللبنانية ان التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة لحرب.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأت اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية.