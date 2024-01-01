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صورة.. استشهاد قيادي من "القسام" في قصف إسرائيلي لمركبة جنوب بنان

الأربعاء 13 مارس 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. استشهاد قيادي من "القسام" في قصف إسرائيلي لمركبة جنوب بنان



بيروت / سما /

استشهد مواطن وإصابة 3 مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة وتسببت بإشعال النيران فيها جنوب لبنان.

واعلنت مصادر لبنانية استشهاد القيادي بحركة حماس هادي مصطفى من مخيم الرشيدية، بقصف الاحتلال مركبته على طريق صور- الناقورة في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة عند مفرق الحوش في صور، وأن “فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثة من داخل السيارة”.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال سهل مرجعيون، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة.


شهيد

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