  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني: عدد قتلى أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

الأربعاء 13 مارس 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: عدد قتلى أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات



غزة / سما /

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

ووصف لازاريني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة بـ"الصادمة".

وأضاف لازاريني "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".

وشارك لازاريني رسم بياني تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.

ودعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

#فيليب لازاريني #غزة #الأونروا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية نائب الضيف

الرئيس عباس يختار محمد مصطفى خلفاً لاشتية

أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات (صور)

تفاصيل المهمة الأميركية لبناء "ميناء مؤقت" في غزة

وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

"ساعر" ينشقّ عن كتلة غانتس ويطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب"

استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

الأخبار الرئيسية

تهدئة في غزة

مصدر مصري: لهذا السبب تدفع الإدارة الأميركية لـ "تهدئة" بين اسرائيل وحماس في غزة

عملية

إصابتان بعملية طعن عند حاجز النفق وإطلاق النار على المنفذ

تطورات اليوم الـ159 من العدوان الإسرائيلي على غزة

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

سوليفان-730x438

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية