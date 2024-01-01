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الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة "أولوية قصوى"

الأربعاء 13 مارس 2024 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة "أولوية قصوى"



وكالات / سما /

دعت الصين إلى "وقف قتل المدنيين" في غزة، مؤكدة أن الوقف "الفوري" لإطلاق النار في القطاع "أولوية قصوى للمجتمع الدولي".

جاء ذلك ضمن تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وينبين، أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين، يوم الثلاثاء.

وقال وانغ: "يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة. ويجب تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. ويجب التخلي عن المعايير المزدوجة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "كلما طال أمد اشتعال النيران في غزة، كلما زاد جرح ضمير الإنسانية، وتآكلت العدالة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لجعل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أولوية قصوى، وجعل المساعدات الإنسانية مسؤولية أخلاقية ملحة".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

#الصين #وقف إطلاق النار #غزة #المجتمع الدولي

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