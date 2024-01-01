  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأميركي: الحوثيون هاجموا المدمرة "لابون" بالبحر الأحمر

الأربعاء 13 مارس 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأميركي: الحوثيون هاجموا المدمرة "لابون" بالبحر الأحمر



واشنطن / سما /

قالت القيادة المركزية الأميركية إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت أمس الثلاثاء صاروخا باليستيا باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، وأعلنت اعتراض مسيرتين وتدميرهما.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم الأربعاء أن الصاروخ الباليستي أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واستهدف المدمرة "لابون" لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت القيادة أن "قواتها نجحت بالتعاون مع سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".

واعتبر بيان القيادة أن الطائرتين شكلتا "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية".

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيلية مدمرا بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

#الجيش الأميركي #لابون #الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يختار محمد مصطفى خلفاً لاشتية

أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات (صور)

تفاصيل المهمة الأميركية لبناء "ميناء مؤقت" في غزة

وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

"ساعر" ينشقّ عن كتلة غانتس ويطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب"

استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

نتنياهو: "إسرائيل"ستنهي المهمة في رفح

الأخبار الرئيسية

تهدئة في غزة

مصدر مصري: لهذا السبب تدفع الإدارة الأميركية لـ "تهدئة" بين اسرائيل وحماس في غزة

عملية

إصابتان بعملية طعن عند حاجز النفق وإطلاق النار على المنفذ

تطورات اليوم الـ159 من العدوان الإسرائيلي على غزة

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

سوليفان-730x438

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية