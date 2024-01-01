استطلاع: غانتس لا يزال متقدّما على نتنياهو وأغلبيّة إسرائيليّة تريد عودة ترامب للبيت الأبيض

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن "المعسكر الوطني" برئاسة الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، لا يزال مستمرّا في الصدارة، متقدّما على حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير.

وفي انتخابات تُجرى اليوم، ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، يحلّ "المعسكر الوطني" في الصدارة بحصوله على 35 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، فيما يحل الليكود في ثانيا، بحصوله على 19 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع أن التمثيل البرلماني في انتخابات تجرى اليوم لحزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، يقتصر على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" بزعامة أرييه درعي على 11 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، يحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 10 مقاعد برلمانية، بينما يتحصّل حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على 9 مقاعد.

وتحصل كتلة "يهودت هتوراه" التوراتية على 7 مقاعد؛ فيما تحصل كل من حركة "ميرتس"، و"القائمة الموحدة" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، على 5 مقاعد لكل منها.

وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطيّ على 2% في الاستطلاع، وحصل حزب "العمل" على 1.7%، فيما حصل "الصهيونية الدينية" على 2.9%.

من الأنسب لشغل منصب رئيس الحكومة؟

وفي ما يتعلق بأيّ المسؤولين الإسرائيليين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 41% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، بينما يحصل رئيس الحكومة الحاليّ بالمقارنة به على نسبة 29% من المشاركين في الاستطلاع، فيما أجاب 30% بـ"لا أحدَ منهما/ لا أعلم".

وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول، إذ يحصل على 32% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل لبيد على نسبة 27% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب.

وأًُجري الاستطلاع على عيّنة من 504 أشخاص، بنسبة حدّ أقصى للخطأ +4.4%، وقد تمّ إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك من قِبل "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.

الانتخابات وتقديم موعدها

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان ينبغي تقديم موعد انتخابات الكنيست، وأجاب 30% بأنه يجب إجراء الانتخابات الآن، فيما قال 34% إنه يجب تقديم موعد الانتخابات عن موعدها الأصليّ وإجرائها بعد انتهاء الحرب، بينما أجاب 29% بأنه يجب إجراؤها في موعدها عام 2026.

ورأى 64% من المستطلعة آراؤهم أنه ينبغي تقديم الانتخابات. ومن بين ناخبي معسكر نتنياهو، يرى 40% أنه ينبغي تقديم الانتخابات.

أغلبية تؤيد تشكيل لجنة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر

وبحسب الاستطلاع، فإن هناك أغلبية مطلقة من الرأي العامّ الإسرائيليّ، تؤيد تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالهجوم المباغت الذي شنّته حركة "حماس".

وذكر 49% أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق بشكل فوريّ، فيما قال 43% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق بعد انتهاء الحرب.

وقال 2% فقط إنه لا ينبغي تشكيل لجنة تحقيق. وأجاب 6% في الاستطلاع بـ"لا أعلم".

أغلبية تؤيّد عودة ترامب للبيت الأبيض

وفي ظلّ السباق الرئاسيّ للبيت الأبيض، سُئل المشاركون في الاستطلاع؛ "من تود أن تراه في منصب الرئيس الأميركي بعد الانتخابات؟"، لتُظهر النتائج أن نسبة الإسرائيليين الذين يرغبون في رؤية ترامب مجددا في البيت الأبيض، أكبر من الذين يودّون بقاء بايدن رئيسا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، أجاب 44% بأنهم يريدون ترامب رئيسا، مقابل 30% يفضلون بايدن، فيما أجاب 26% بـ"لا أعلم".

ومن بين ناخبي معسكر نتنياهو، يفضّل 72% عودة ترامب رئيسا، مقابل 8% يفضلون بقاء بايدن في المنصب، وفي المعسكر المناوئ لنتنياهو، يفضّل 55% بقاء بايدن رئيسا، مقابل 23% يفضلون عودة ترامب لتولّي المنصب.