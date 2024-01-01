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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال مداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 13 مارس 2024 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال مداهمات في الضفة الغربية



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، خمسة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر اعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها واعتقلت كلا من الشيخ صلاح فرحان علقم، ونبيل مرشد عوض، ونجله عبد الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فادي جمجوم في مدينة الخليل، واحتجزت أفراد أسرته، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه في وقت لاحق على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار قتل فيها جندي ومستوطن وأصيب 4 اخرون قرب مدينة أسدود المحتلة الشهر الماضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة شمال رام الله، وسط مواجهات مع المواطنين، واعتقلت الشاب عبادة ناصر العاروري بعد مداهمة منزله في البلدة.

وداهمت منزل الأسير نادي عوض ببلدة بدرس غرب رام الله.

ودارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الكعبي عقب مداهمة منزله في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، ونفذت عمليات دهم لبعض المنازل، كما جرفت عدة شوارع وألحقت أضرارا فادحة بأحد المحلات التجارية وممتلكات المواطنين.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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