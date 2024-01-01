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تطورات اليوم الـ159 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الأربعاء 13 مارس 2024 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ159 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٩ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧٢ شهيدا و ١٢٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١١٨٤ شهيد و ٧٢٨٨٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسط القطاع

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق العائلات في دير البلح.

وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل عائلة الأطرش في دير البلح إلى 11 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

وكان الاحتلال استهدف ثلاثة منازل جنوب دير البلح تعود لآل القدرة وآل اليازوري وآل أبو سنجر حيث تم انتشال ١١ شهيدا من منزل القدرة وانتشال ٧ شهداء من منزل أبو سنجر فيما بقي أكثر من ٢٥ شهيداومفقودا اسفل ركام منزل عائلة اليازوري.

واعلنت نقابة الصيادين استشهاد الصيادين الشقيقين محمد ويوسف عادل السيد أبو ريالة بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.

جنوب القطاع

وفي خان يونس مدفعية الاحتلال عمليات القصف التي تركزت في محيط مدينة حمد شمالي غربي المدينة.

ووقعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين حيث أفيد عن هبوط عدة طائرات في المنطقة لنقل جرحى اسرائيليين.

ونقل مسعفون جثمان الشهيد هيثم محمد ديب سويدان، 35 عاما من مدينة خان يونس إلى مستشفى النجار في مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق خان يونس جنوبي القطاع

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عزام في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب اربعة أطفال من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة لولو في حي الدرج شمال مدينة غزة.

وكان سبعة مواطنين ارتقوا من عائلة السقا في قصف مماثل على حي الزيتون جنوب غزة.

#غزة

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