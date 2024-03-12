  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة "أولوية قصوى"

الأربعاء 13 مارس 2024 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة "أولوية قصوى"



بكين/سما/

دعت الصين، الثلاثاء، إلى "وقف قتل المدنيين" في غزة، مؤكدة أن الوقف "الفوري" لإطلاق النار في القطاع "أولوية قصوى للمجتمع الدولي".

جاء ذلك ضمن تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وينبين، أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين.

وقال وانغ: "يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة. ويجب تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. ويجب التخلي عن المعايير المزدوجة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "كلما طال أمد اشتعال النيران في غزة، كلما زاد جرح ضمير الإنسانية، وتآكلت العدالة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لجعل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أولوية قصوى، وجعل المساعدات الإنسانية مسؤولية أخلاقية ملحة".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية نائب الضيف

الرئيس عباس يختار محمد مصطفى خلفاً لاشتية

أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات (صور)

وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته اليهويدية

وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

الاحتلال يعلن أحد جنوده الأسرى منذ "طوفان الأقصى" ضمن القتلى.. بايدن يعلق

مندوب فلسطين في مجلس الأمن لبدوي من النقب: لا تدع الذين يقتلون الفلسطينيين يستغلوك

الأخبار الرئيسية

تقرير: مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

سوليفان-730x438

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح

تفاصيل المهمة الأميركية لبناء "ميناء مؤقت" في غزة

photo_2024-03-12_20-06-35

استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية