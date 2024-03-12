مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

القاهرة/سما/

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن هناك طرحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أسبوع لأسبوعين، لكن ليس بنفس شروط الهدنة الأول.

وصرح بأن وقف إطلاق النار لن يكون مصحوبا بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "خلال هذه المدة سيتم عقد اجتماعات متواصلة للتوصل إلى صيغة نهائية لهدنة بشروط كاملة، هي بمثابة استراحة للتفاوض لتنقيح صفقة بين الطرفين".

وتابع قائلا: "نحن في شهر رمضان ومن الوارد أن يتأزم الوضع في الضفة الغربية في ظل التجاوزات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك فكرة الاستراحة المؤقتة تعطي رسالة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان".

من جهته أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، أنه "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة.

وقال بيرنز، أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وتابع: كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين.

وأشار بيرنز إلى أن "هذه عملية صعبة للغاية"، لافتا إلى أنه "لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح".

وختم حديثه بالقول: "الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ".

يأتي تصريح بيرنز في سياق تصاعد العدوان على قطاع غزة، وسط جهود دولية متواصلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



واليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعد "أمرا مفجعا"، مشيرا إلى أن "السلام ممكن وهو ضروري وعاجل".

وأكمل بلينكن حديثه بالقول: "سنواصل أيضا السعي إلى تحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار".

وأضاف: بينما نقدم مساعدات إضافية إلى قطاع غزة سنواصل العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وتستمر المفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان. ولكن تواجه هذه المحادثات اليوم عقبات صعبة، ما أثار مخاوف من فشلها في التوصل إلى أي اتفاق.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حماس محمود مرداوي، أن ما ورد عن عقد صفقة تبادل قريبة غير صحيح، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يضع عقبات في الصفقة والإدارة الأمريكية تعيق كل المفاوضات

وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية، أنه " إذا لم يتم الالتزام بشروط المقاومة التي على رأسها وقف إطلاق النار لن نذهب لمرحلة تبادل أسرى.

وأكد مرداوي أن حماس لم تتلق دعوة للذهاب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة وننفي ما صدر عن وجود صفقة.