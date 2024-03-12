  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

الأربعاء 13 مارس 2024 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان



القاهرة/سما/

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن هناك طرحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أسبوع لأسبوعين، لكن ليس بنفس شروط الهدنة الأول.

وصرح بأن وقف إطلاق النار لن يكون مصحوبا بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. 
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "خلال هذه المدة سيتم عقد اجتماعات متواصلة للتوصل إلى صيغة نهائية لهدنة بشروط كاملة، هي بمثابة استراحة للتفاوض لتنقيح صفقة بين الطرفين".

وتابع قائلا: "نحن في شهر رمضان ومن الوارد أن يتأزم الوضع في الضفة الغربية في ظل التجاوزات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك فكرة الاستراحة المؤقتة تعطي رسالة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان". 

من جهته أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، أنه "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة.

وقال بيرنز، أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وتابع: كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين.

وأشار بيرنز إلى أن "هذه عملية صعبة للغاية"، لافتا إلى أنه "لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح".

وختم حديثه بالقول: "الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ".

يأتي تصريح بيرنز في سياق تصاعد العدوان على قطاع غزة، وسط جهود دولية متواصلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.


واليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يعد "أمرا مفجعا"، مشيرا إلى أن "السلام ممكن وهو ضروري وعاجل".

وأكمل بلينكن حديثه بالقول: "سنواصل أيضا السعي إلى تحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار".

وأضاف: بينما نقدم مساعدات إضافية إلى قطاع غزة سنواصل العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وتستمر المفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان. ولكن تواجه هذه المحادثات اليوم عقبات صعبة، ما أثار مخاوف من فشلها في التوصل إلى أي اتفاق.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حماس محمود مرداوي، أن  ما ورد عن عقد صفقة تبادل قريبة غير صحيح، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يضع عقبات في الصفقة والإدارة الأمريكية تعيق كل المفاوضات

وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية، أنه " إذا لم يتم الالتزام  بشروط المقاومة التي على رأسها وقف إطلاق النار لن نذهب لمرحلة تبادل أسرى.

وأكد مرداوي أن حماس لم تتلق دعوة للذهاب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة وننفي ما صدر عن وجود صفقة.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية نائب الضيف

الرئيس عباس يختار محمد مصطفى خلفاً لاشتية

أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات (صور)

وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته اليهويدية

وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

الاحتلال يعلن أحد جنوده الأسرى منذ "طوفان الأقصى" ضمن القتلى.. بايدن يعلق

مندوب فلسطين في مجلس الأمن لبدوي من النقب: لا تدع الذين يقتلون الفلسطينيين يستغلوك

الأخبار الرئيسية

سوليفان-730x438

البيت الأبيض: الطريق إلى الاستقرار لا يكمن في “اجتياح” رفح

10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح

تفاصيل المهمة الأميركية لبناء "ميناء مؤقت" في غزة

photo_2024-03-12_20-06-35

استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

"ساعر" ينشقّ عن كتلة غانتس ويطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية