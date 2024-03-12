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لندن: احتجاج ضد جامعة تستثمر بشركات تزود إسرائيل بالسلاح

الأربعاء 13 مارس 2024 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن: احتجاج ضد جامعة تستثمر بشركات تزود إسرائيل بالسلاح



لندن/سما/

تظاهر طلاب بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إحدى الجامعات المرموقة في بريطانيا، ضد جامعتهم متهمين إياها بالتواطؤ في جرائم الحرب في غزة من خلال الاستثمار في شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.


وتجمع عدد من الطلاب أمام مبنى “The Old Theatre” التابع لكلية لندن للاقتصاد، الثلاثاء، وطالبوا الجامعة “بإنهاء استثماراتها في أسهم الشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح”.


ورفعوا لافتات كُتب عليها “فلسطين حرة” فضلا عن الأعلام الفلسطينية، واتهموا الجامعة بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
كما طالبوا الجامعة بإنهاء علاقاتها المالية مع الشركات التي تستثمر في الوقود الأحفوري.


ثم دخل الطلاب إلى المبنى ورددوا هتافات مؤيدة لفلسطين قبل أن يتم إخراجهم من قبل حراس الأمن.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية.

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