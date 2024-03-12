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الاحتلال يعلن مهاجمة 4500 هدف وقتل 300 عنصر لحزب الله

الثلاثاء 12 مارس 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مهاجمة 4500 هدف وقتل 300 عنصر لحزب الله



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه هاجم أكثر من 4500 هدف لحزب الله، وقتل 300 عنصر، خلال 5 أشهر من المواجهات المستمرة بين الطرفين.

وأضاف في بيان: "على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، هاجمت قوات الجيش بقيادة مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو، أكثر من 1200 هدف جوًا وأكثر من 3100 هدف برًا والتي تتبع لمنظمة حزب الله، على الأراضي اللبنانية والسورية".

وأشار إلى أنه "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: مستودعات وسائل قتالية، ومبانٍ عسكرية كانت مخصصة لنشاطات حزب الله الهجومية، ومقرات قيادة عملياتية تواجد فيها مسلحون".

وزعم إنه "منذ نشوب الحرب قتلنا أكثر من 300 مسلح بينما أصبنا ما يزيد عن 750 مسلحا بجروح، منهم 5 قادة كبار، كما وتمت مهاجمة العشرات من خلايا المسلحين التي وجهت أو أطلقت الصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية باتجاه دولة إسرائيل".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "الهجمات المكثفة في المنطقة الشمالية تمس بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك كبار قادته".

وأكد أنه "يعمل باستمرار على زحزحة قوات حزب الله ومنظوماته عن منطقة جنوب لبنان، وقد شن غارات ملموسة على هذه المنطقة".

كما أعلن عبر منصة تلغرام، في وقت سابق الثلاثاء، قصفه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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