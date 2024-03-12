  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

650 محاميا تشيليا يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

الثلاثاء 12 مارس 2024 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
650 محاميا تشيليا يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته



سانتياغو/سما/

 قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، بشأن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقدم الشكوى وفد مثّل المحامين برئاسة نيلسون حداد، سفير تشيلي السابق في كل من مصر والعراق والأردن، وعضوية كل من: عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية فرانشيسكو شهوان، والمحامي الباحث رودولغو ماركوني.

وقال حداد إنه من المرجّح أن ينضم لدعم الشكوى محامون آخرون من مختلف دول أميركا اللاتينية.

ــــ

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية نائب الضيف

"القسام" تستعرض راجمة صواريخ كبيرة وتهديها لشهداء الضفة (فيديو)

الرئيس عباس يختار محمد مصطفى خلفاً لاشتية

أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات (صور)

وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته اليهويدية

مخابرات "الشيوخ الأميركي": حماس قد تقاوم "إسرائيل" لسنوات

وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

الأخبار الرئيسية

10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح

تفاصيل المهمة الأميركية لبناء "ميناء مؤقت" في غزة

photo_2024-03-12_20-06-35

استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

"ساعر" ينشقّ عن كتلة غانتس ويطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب"

يديعوت: "إسرائيل" تعمل على تفكيك الأونروا كلياً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية