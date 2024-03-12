الرئيس عباس يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رام الله/سما/

قبل الرئيس محمود عباس، استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار، الذي قدم استقالته لسيادة الرئيس.

وأثنى سيادته على الجهود الهامة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله الطويلة لتطوير جهاز القضاء الفلسطيني، بما يحفظ حقوق المواطنين وسرعة وصولهم للعدالة.

وكان سيادته قد قلد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديرا لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني.