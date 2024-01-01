استقالة مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات بسبب نتنياهو

وخيَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آمال الطاقم المهني المختص بملف مفاوضات الأسرى، ورفض توسيع صلاحياته، في وقت أصبح الغموض هو العنوان السائد لهذا الملف.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث العبرية، السبت الماضي، أن توسيع صلاحيات طاقم المفاوضات المكلف بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، جاء كضرورة ملحة في ظل جمود الموقف، إلا أن الخطوة تصطدم بموقف نتنياهو الرافض.

وأشارت القناة إلى أن قسما من الوزراء وكذلك المستوى المهني العامل على هذا الملف طالبوا رئيس الوزراء بمنح صلاحيات أكبر لطاقم التفاوض.

ولفتت إلى أن هذا يعني أن الطاقم كان يضطر لإنهاء جلسات المفاوضات السابقة، حين تصل الأمور إلى مرحلة يتعين عليه الرد على نقاط محددة؛ إذ لا يمتلك صلاحية الرد.