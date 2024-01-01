المقاومة تنصب كمائن للاحتلال وتوقع قتلى وجرحى من جنوده في خانيونس

غزة/سما/

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أنها نصبت كمائن للجيش الإسرائيلي، وقتلت وأصابت عددا من جنوده في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فقد قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت عبوتين بقوتين إسرائيليتين واشتبكت مع أفرادهما في مدينة حمد السكنية شمال خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع القوتين الإسرائيليتين من المسافة صفر، مشيرة إلى أنه تم رصد طائرات إسرائيلية وهي تجلي القتلى والجرحى عقب المعركة.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في مدينة حمد، التي تتعرض منذ أيام لقصف إسرائيلي مكثف.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير عبوة ناسفة بقوة للاحتلال من 6 أفراد تحصنت في شقة بمدينة حمد أيضا.

كما قالت السرايا، في بيان، إنها فجرت منزلا شرق منطقة القرارة بخان يونس في قوة إسرائيلية خاصة من 7 جنود وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى، أكدت سرايا القدس تفجير نفق تم تفخيخه مسبقا في مجموعة من جنود الاحتللال شمال شرق القرارة.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال بقطاع غزة.

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