وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام للإطلاع على "خطة أميركية مُطورة"

غزة/سما/

قالت مصادر مصرية مطلعة على مسار المفاوضات الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن مصر وجهت الدعوة لحركة المقاومة الإسلامية حماس لزيارة القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع على ما وصفته بـ"خطة أميركية مُطورة" بشأن التوصل لاتفاق "تهدئة".

ورجحت المصادر المصرية وأخرى في حركة حماس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن يصل وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية في غضون أيام، بناء على دعوة الوسيط المصري، "في محاولة استغلال شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق تهدئة يمنح الوسطاء فرصة لتجاوز نقاط الخلاف العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وكذلك منح مواطني القطاع، فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوضاعهم، خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم".

بدوره، قال القيادي بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، لـ"العربي الجديد" إنه "لا توجد معلومات لدي حول توجه وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة"، لكنه أشار إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة للتوصل إلى اتفاق".

وبحسب مصدر مصري، فإن "وفداً قيادياً من الحركة، من المرجح أن يزور القاهرة في غضون أيام قليلة، للاطلاع على تفاصيل الاتصالات التي أجراها الوسطاء خلال الساعات الماضية، على أمل التوصل للاتفاق يمكن وصفه بـ(تهدئة إنسانية)، وليست (هدنة)، لتخفيف حدة الصراع والتخفيف عن مواطني القطاع، في ظل تصاعد التوتر إقليمياً".

وأوضح المصدر المصري أن "التصور المطور، يأتي بدفع من الإدارة الأميركية التي ترغب في تحسين أوضاع الأسرى الإسرائيليين، وضمان وصول الأدوية والمواد الغذائية بشكل مؤقت، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، والتي يتأثر بها الأسرى الأحياء لدى الحركة".



وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استمرار الجهود القطرية والإقليمية والدولية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الوضع "معقد حالياً".



وقال في مؤتمر صحافي دوري: "الوضع في غزة معقد، والوضع الإنساني من سيئ إلى أسوأ، لكن قطر وشركاءها يواصلون المساعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفاً: "كنا نأمل أن نصل إلى هدنة في رمضان، وما زلنا يحدونا الأمل بالتوصل إلى تهدئة".

وقال الأنصاري إنّ قطر تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر لبضعة أيام، مضيفاً "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين".