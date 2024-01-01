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فلسطين تتهم نتنياهو بتعطيل الإرادة الدولية لإدخال مساعدات لغزة

الثلاثاء 12 مارس 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتهم نتنياهو بتعطيل الإرادة الدولية لإدخال مساعدات لغزة



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعطل الإرادة الدولية والأميركية لإدخال المساعدات ويستخدمها كورقة للمساومة، إذ يصعّد نتنياهو عدوانه على شعبنا عامة ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين كما حدث على دوار الكويتي وكما يحدث بشكل متواصل في القصف الوحشي في رفح، دون أي اعتبار للمواقف المطالبة بضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت الوزارة أن "ملهاة النقاشات والأفكار الدولية بشأن إدخال المساعدات وحماية المدنيين طال أمدها، في ظل إعطاء الاعتبارات الأساسية لخطط وبرامج نتنياهو وليس للحاجة الإنسانية الملحة التي لا تقبل الانتظار لوصول المساعدات للمدنيين، بما يعني أن إدخال المساعدات للقطاع يتطلب إجراءً جراحياً استثنائياً يرتقي لمستوى الحاجة الإنسانية، الأمر الذي يمكن تحقيقه وبالسرعة المطلوبة من خلال إدخال الإغاثة عبر المعابر البرية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية "بتحرير المدنيين الفلسطينيين من دائرة الاختطاف والموت المحقق التي يفرضها نتنياهو على حياتهم دون أي مبرر أو سبب وجيه، وبما أن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن، المناشدات والمطالبات الدولية وكشفت عن نواياها الحقيقية في استكمال إبادة وتهجير شعبنا وتحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من السكان وغير قابلة للحياة، فالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار دولة الاحتلال ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فوراً، بما يضع حدا لاستخدام نتنياهو لتلك المساعدات كورقة للمساومة والمقايضة على حساب أرواح الأبرياء.

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