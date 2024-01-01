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الاحتلال يعلن أحد جنوده الأسرى منذ "طوفان الأقصى" ضمن القتلى.. بايدن يعلق

الثلاثاء 12 مارس 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن أحد جنوده الأسرى منذ "طوفان الأقصى" ضمن القتلى.. بايدن يعلق



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن جثة أحد جنوده محتجزة لدى حركة "حماس" في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن أحد جنوده الأسرى في قطاع غزة، ميت وجثته محتجزة منذ عملية طوفان الأقصى.

وقال إنه جرى إبلاغ عائلة الرقيب إيتاي تشين، وهو جندي في اللواء السابع المدرع، بأنه قتل واحتجزت جثته في قطاع غزة.

من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان مقتل إيشاي بالقول: "أشعر بالصدمة من مقتل الأمريكي إيتاي تشين على يد حماس أثناء هجومها الإرهابي الوحشي في 7 أكتوبر".

لكن بايدن لم يتطرق إلى أن إيتاي كان أحد جنود الاحتلال، وكان ضمن طاقم دبابة، في الفرقة التي يخدمها بها ضمن اللواء السابع المدرع بجيش الاحتلال.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يسمح لليهود مزدوجي الجنسية، بالخدمة العسكرية في صفوفه.

وبالإعلان عن مقتل الجندي، ترتفع حصيلة قتلى الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى إلى 590 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ العدوان البري إلى 249 قتيلا.

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