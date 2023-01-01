قطر: سنساهم بالممر البحري لإدخال مساعدات لغزة

الدوحة/سما/

ال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده ستساهم في الممر البحري الذي أعلن عنه مؤخرا انطلاقا من قبرص الرومية لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مشددا على أنه ليس بديلا عن الممرات البرية.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي من الدوحة الثلاثاء: "قطر تدعم هذا المقترح وستكون ضمن المساهمين بدخول المساعدات عبر الممر البحري".

وأضاف: لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هذا الشكل من إدخال المساعدات سيستبدل (يحل محل) الممرات البرية التي ما زلنا ننادي منذ اليوم الأول لهذه الأزمة بضرورة فتحها دون أي قيود".

وفي رده على سؤال حول المستجدات على الصعيد الدبلوماسي، قال الأنصاري إن "جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة والاتصالات القطرية في هذا الإطار مستمرة مع جميع الأطراف".

واستدرك قائلا: "ما زال يحدونا الأمل بأن نصل إلى اتفاق يضمن بداية العمل نحو التهدئة، ولكن الوضع معقد بشكل كبير جدا في الوقت الحالي".

وتتوسط قطر ومصر بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".