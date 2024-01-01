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"بوغدانوف" يعلق على فكرة واشنطن إنشاء ميناء في قطاع غزة

الثلاثاء 12 مارس 2024 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بوغدانوف" يعلق على فكرة واشنطن إنشاء ميناء في قطاع غزة



موسكو/سما/

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه يجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم إذا ما كانت تناسبهم المبادرة الأمريكية لإنشاء ميناء في قطاع غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف نائب الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "دعوا أصدقاءنا الفلسطينيين يقررون ذلك. بالطبع، من الضروري تقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل وفعال. لكن يجب على الفلسطينيين أنفسهم تحديد الطرق المثلى لتقديم هذه المساعدة".


وفي وقت سابق، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبلاغ الكونغرس بأنه أوعز للبنتاغون ببناء ميناء مؤقت لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تواجد للقوات الأمريكية هناك.

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