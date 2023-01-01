72 شهيدًا في 8 مجازر جديدة بقطاع غزة

غزة / سما /

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إن مجازر الاحتلال الأخيرة أسفرت عن 72 شهيدًا و129 مصابًا.

ونوهت إلى أن عددًا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 31,184 شهيدًا إلى جانب 72,889 مصابًا؛ 72% منهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا في قطاع غزة.