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اسرى يبلغون سلامهم لعائلاتهم

الثلاثاء 12 مارس 2024 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرى يبلغون سلامهم لعائلاتهم



رام الله / سما /

إستناداً لزيارة طاقم محامي هيئة شؤون الاسرى لسجن " النقب"، الأسرى التالية أسماؤهم يرسلون سلامهم لعائلاتهم وهم بخير ومعنويات عالية .

ياسر عطا الله صباح-بيت لحم

أركان طبسية-قلقيله

محمد علاونة-سبسطية

رازي عودة-عكا

محمد نصر الله من الظاهرية

محمد الهريمي-بيت لحم

نصر العفولة-نابلس

محمد ابو عون-جبع جنين

زين الدين ابو عره-جبع جنين

فراس حسان-بيت لحم

مازن زواهره-بيت لحم

محمد نايف بركة-عنبتا-طولكرم

مهدي كلبونة-نابلس

عدي كعابنه-جنين

مراد فشافشة-جبع-جنين

نعمان حامد-سلواد

عبد الوهاب ضراغمة-طوباس

هاني قاسم-مخيم نور الشمس

محمد خالد صباح-القدس

#اسرى #سجن النقب

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