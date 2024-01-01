اسرى يبلغون سلامهم لعائلاتهم

رام الله / سما /
إستناداً لزيارة طاقم محامي هيئة شؤون الاسرى لسجن " النقب"، الأسرى التالية أسماؤهم يرسلون سلامهم لعائلاتهم وهم بخير ومعنويات عالية .
ياسر عطا الله صباح-بيت لحم
أركان طبسية-قلقيله
محمد علاونة-سبسطية
رازي عودة-عكا
محمد نصر الله من الظاهرية
محمد الهريمي-بيت لحم
نصر العفولة-نابلس
محمد ابو عون-جبع جنين
زين الدين ابو عره-جبع جنين
فراس حسان-بيت لحم
مازن زواهره-بيت لحم
محمد نايف بركة-عنبتا-طولكرم
مهدي كلبونة-نابلس
عدي كعابنه-جنين
مراد فشافشة-جبع-جنين
نعمان حامد-سلواد
عبد الوهاب ضراغمة-طوباس
هاني قاسم-مخيم نور الشمس
محمد خالد صباح-القدس