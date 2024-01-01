معروف: الاحتلال يُمعن في "تجويع" شمال قطاع غزة

غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا الفلسطيني، سيما في شمال قطاع غزة.

وأوضح "معروف" في تصريح صحفي تلقته وكالة "صفا" اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال "يُصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم".

وحذر من أن شمال قطاع غزة "يُعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات".

واستهدف جيش الاحتلال، مجددًا، المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات على "دوار الكويت"، صباح الثلاثاء، ما أسفر عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

ووصف معروف استهداف المدنيين على دوار الكويت بـ "الجريمة الجديدة". مبينًا أنها رفعت أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن.

وأردف: "ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل حديثه عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع".

واعتبر رئيس المكتب الإعلامي بغزة أن تلك الجريمة "تُؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليًا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وختم حديثه بالتأكيد على أن "ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي".