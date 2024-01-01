قناة عبرية: إسرائيل طرحت اسم مسؤول فلسطيني بالسُلطة لإدارة غزة

غزة / سما /

قالت قناة كان العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس الاستعانة بالسلطة الفلسطينية في إنشاء آلية تكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان غزة ، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وبحسب القناة العبرية، فإن من الأسماء التي ظهرت هو ماجد فرج ، رئيس المخابرات الفلسطينية، والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وأضافت، "ظهر اسم فرج مؤخرا في إحدى المناقشات الأمنية المغلقة التي أجراها وزير الأمن يوآف غالانت، إلى جانب أسماء عناصر فلسطينية معتدلة أخرى قد تتولى بشكل مؤقت إدارة حياة سكان قطاع غزة".

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المناقشات، إن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المناقشات ليسوا أعضاء في حماس وليسوا مقربين منها، وأن فرج ليس الوحيد في قائمة الأسماء.

وتقول هذه المصادر، انه بينما لم يتم اتخاذ قرار بشأن "ما بعد الحرب"، فإن حماس تعمل على زيادة سيطرتها على قطاع غزة، خاصة على المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، وبالتالي يجب تعزيز الحلول بسرعة.