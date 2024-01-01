الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر اليوم الثلاثاء- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب المدينة، وشنت حملة دهم واسعة طالت العديد من المنازل، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، وحققت ميدانيا مع ساكنيها ووجهت لهم تهديدات، واعتقلت 7 مواطنين.

وبينت مصادر محلية أن المعتقلين هم: علي ناجح الصفدي، وعصام ناجح الصفدي، وكمال فرحان شحادة، ونضال يوسف شحادة، وجهاد اسعد الصفدي، وفارس علي الصفدي، وناجح أسعد الصفدي.

كما داهمت عدة محلات حدادة في البلدة، وفتشتها وتركت فيها خرابا كبيرا، وصادرت معدات لخراطة الحديد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان خالد عبد الجليل عامر من قرية كفر قليل، أثناء مروره صباح اليوم على حاجز دير شرف غرب نابلس.

وفي رام الله، أفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى شلالدة والشيخ مشهور سلامة بعد مداهمة منزليهما في قرية أبو شخيدم شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل في حي كفر سابا، وفتستها وعبثت بمحتوياتها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب أحمد موفق قبها، من بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية زبدة بمنطقة يعبد.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عودة الخطيب من بلدة حزما.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ومدينة قلقيلية ونفذت عمليات تخللها مواجهات.