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"اليونيسيف": الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة لا يمكن وصفها

الثلاثاء 12 مارس 2024 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسيف": الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة لا يمكن وصفها



غزة / سما /

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.

 

ودعا بيريز، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

 

وأضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

 

وكانت "يونيسف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي للجميع"،

 

 وأضافت أن "أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون فقر غذائي حاد".

#اليونيسيف #غزة #قطاع غزة #اطفال غزة

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