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شهيد ثان برصاص الاحتلال شمال طولكرم

الثلاثاء 12 مارس 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد ثان برصاص الاحتلال شمال طولكرم



طولكرم / سما /

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب توفيق عائد فواز حسين (25 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر طبة بأنه جرى نقل الشهيد حسين، من المستشفى العربي التخصصي في 'نابلس، الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وكان قد استشهد في وقت سابق، الليلة، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم، وذلك إثر اطلاق قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث عتيل- علار- زيتا، شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة، قبل أن يتم الاعلان عن استشهادهما.

#طولكرم #شهيد #الاحتلال

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