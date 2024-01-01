الأونروا: الاحتلال يحظر إدخال مساعدات طبية بالغة الأهمية

غزة / سما /

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الاحتلال الإسرائيلي حظر إدخال مساعدات طبية بالغة الأهمية، بينها مستلزمات منقذة للحياة، إلى قطاع غزة.

وأكد لازاريني عبر منصة إكس أن جميع سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، مضيفا "يأتي القليل جدا وتزداد القيود".

وأوضح أنه "تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".

وأشار إلى أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية.