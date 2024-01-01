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تطورات اليوم الـ158 من الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 12 مارس 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ158 من الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة



رام الله / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 158 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر في اول ايام شهر رمضان المبارك راح ضحيتها ٦٧ شهيد و 106 اصابات خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31112 شهيدا و72760 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


وارتفع إلى تسعة شهداء عدد ضحايا اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على مواطنين ينتظرون المساعدات قرب. وار الكويت جنوب مدينة غزة بالإضافة إلى عشرين جريحا.


وكان ستة عشر مواطنا ارتقوا في قصف على منزل عائلة ابو شمالة بحي الزيتون بينهم زوجة الصحفي مفيد أبو شمالة وأبناءه.


وسط القطاع


وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مخيمات المنطقة الوسطى.
واستشهد مواطن واصيب عشرة في استهداف الاحتلال منزل لعائلة ابو سنجر في منطقة الجعفراوي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ودمر جيش الاحتلال مربع سكني في مخيم المغازي بعد إخلاءه من السكان.
وقصفت المدفعية عدة أهداف في المنطقة الوسطى من القطاع.


جنوب القطاع


وفي رفح قصف جيش الاحتلال منزلين الاول في الحي السعودي ويعود لعائلة صالح ما ادى لثلاث اصابات والثاني لعائلة ابو طه دون وقوع اصابات.
وفي خان يونس قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة شرق المدينة.
واستشهد خمسة مواطنين في غارات متفرقة بينهم مواطنان في بلدة القرار ة نقلا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وثلاثة شهداء نقلوا إلى المشفى الأوروبي بخان يونس.

#فلسطين

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