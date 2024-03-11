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مدير الاستخبارات الأمريكية: نواصل العمل الجاد من أجل التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين

الثلاثاء 12 مارس 2024 03:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الاستخبارات الأمريكية: نواصل العمل الجاد من أجل التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين



واشنطن/سما/

جدد ويليام بيرنز، مدير الاستخبارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواصلة بلاده العمل الجاد من أجل التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن ويليام بيرنز، تأكيد بلاده مواصلة العمل على إيجاد اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وإن لم يعتقد بأن أي شخص يمكنه ضمان هذا الأمر.

وذكر بيرنز أن بدائل عدم التوصل لاتفاق ستكون أسوأ للمدنيين في غزة وكذلك للمحتجزين الإسرائيليين وعائلاتهم، مضيفا أن هناك أطفال يتضورون جوعا في قطاع غزة، ومن الصعب توزيع المساعدات بشكل فعال دون وقف إطلاق النار.

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