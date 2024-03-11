  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته اليهويدية

الثلاثاء 12 مارس 2024 03:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته اليهويدية



واشنطن/أ ف ب/

 أعلن وفد من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الاثنين أنه قرر قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.
وقال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر وهو يهودي أرثوذكسي في بيان “لا ينبغي حرمان أي شخص من الوصول إلى موقع تراثي، خصوصا إلى موقع يهدف إلى إظهار الوحدة والتقدم، لمجرد كونه يهوديا”.
وأضاف “السعودية تدفع من أجل التغيير في إطار رؤية 2030″، في إشارة إلى برنامجها الإصلاحي الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد.
وتابع البيان “في وقت تتفشى فيه معاداة السامية، فإن الطلب إلي بأن أزيل قلنسوتي، هو أمر قد منعنا، نحن أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، من مواصلة زيارتنا” إلى موقع الدرعية في شمال غرب الرياض والذي أدرجته اليونسكو في لائحة التراث العالمي.
وجاء في البيان أيضا “نُلاحظ بأسف أن هذا الأمر قد حدث لممثل وكالة حكومية أمريكية تعمل على الترويج للحرية الدينية”.

ولجنة الحرية الدينية هي هيئة استشارية حكومية مفوضة من الكونغرس الأمريكي.
ولم ترد السفارة السعودية في الولايات المتحدة على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وحصلت هذه الواقعة في 5 آذار/مارس وسط توترات بين السعودية وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة والجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات بينهما بمجرد انتهاء النزاع.
(أ ف ب)

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية تكشف عن "تهديد وجهته الإمارات" لواشنطن وتل أبيب

بقرار من السيسي.. مصر تطلق قافلة برية ضخمة نحو غزة

إسرائيل تفاوض لشراء الميناء المخصص لمساعات غزة بقبرص

الجبهة الداخلية بغزة تصدر بيانا عن تقارير إسرائيلية حول اغتيال شخصيات رفيعة المستوى

جيش الاحتلال يتحقق من اغتيال مروان عيسى

من هو القياديّ في القسام مروان عيسى؟

فورين بوليسي: كيف أتقنت "إسرائيل" حرب المعلومات في غزة؟

الأخبار الرئيسية

تقرير استخباري أميركي: حماس باقية وحرب غزة لن تنتهي..

"بوليتيكو": بايدن قد يضع شروطاً على إرسال المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"

320242132052860278289

شهداء وإصابات في مجزرة جديدة عند "دوار الكويت" بغزة

73c6f372-3145-4795-801b-0b690a4c5b80

مخابرات "الشيوخ الأميركي": حماس قد تقاوم "إسرائيل" لسنوات

photo_2024-03-11_19-50-04

الاحتلال يغتال مقاوما في طولكرم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية